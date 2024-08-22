https://ria.ru/20240822/shkoly-1967892102.html

Гладков рассказал о формате обучения в белгородских школах с 1 сентября

Гладков рассказал о формате обучения в белгородских школах с 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2024

Гладков рассказал о формате обучения в белгородских школах с 1 сентября

Новый учебный год в большинстве школ Белгородской области начнется в очном формате, для школьников из приграничных районов организуют дистанционное обучение,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:19

2024-08-22T20:19

2024-08-22T20:19

белгородская область

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Новый учебный год в большинстве школ Белгородской области начнется в очном формате, для школьников из приграничных районов организуют дистанционное обучение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обучение в школах Белгорода будет "очно-дистанционным", всего в регионе 550 школ. "В приграничной 20-километровой зоне будет дистант. Так, новый учебный год в дистанционном формате в области начнется для 113 приграничных школ из семи муниципалитетов. Еще в 437 образовательных учреждениях будет организован очный и смешанный формат обучения. Это касается Яковлевского и Новооскольского округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района и Белгорода. В Вейделевском и Ровеньском районах, граничащих с вновь присоединенными территориями, образовательный процесс, как и в прошлом учебном году, будет осуществляться также в очном формате", - сказал Гладков в ходе прямой линии в соцсетях. Как отметил губернатор, такое решение поддержали родители и педагоги. Также по поручению Гладкова белгородских детей из приграничья будут вывозить на очное обучение в другие безопасные регионы страны. В российские субъекты уже направлены письма с просьбой о рассмотрении возможности принять школьников из приграничья Белгородской области для организации обучения в школах принимающей стороны. Главное условие – обязательное согласие родителей и законных представителей обучающихся. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в приоритете для отправки - дети из тех школ, в которых было и сохраняется дистанционное обучение. В правительстве добавили, что во всех школах Белгорода окна полностью оклеены бронепленкой, подготовлены укрытия, классы оснащены аптечками, а все педагоги города прошли обучение по вопросам, связанным с безопасностью и оказанием первой помощи. Порядка 10 тысяч учителей уже дополнительно повысили квалификацию по оказанию психологической помощи детям, и еще 16 тысяч до 1 сентября пройдут обучение. Также во всех школах отработаны маршруты безопасности: "дом-укрытие-школа-укрытие-дом". С начала августа в Белгороде установили 15 дополнительных модульных укрытий преимущественно на школьных стадионах, у входов в образовательные учреждения, в общественных пространствах. Всего в городе установлено 517 железобетонных модулей и 220 укреплений из блоков ФБС. Работа по размещению укрытий продолжается. Так, в августе планируется установить еще 19 капсул на территориях школ и детских садов. Укрытия не установлены пока только на тех образовательных объектах, которые капитально ремонтируются. "Директора школ совместно с родителями принимают решение о том, в каком формате проводить школьные линейки", - добавил Гладков. Что касается организации торжественных линеек, посвященных Дню знаний, то в приграничье, в 20-километровой зоне, линейки будут дистанционными, во всех остальных районах возможна очная линейка. Директора школ вместе с родителями будут принимать решения, в каком формате проводить линейки. В школах, где линейки пройдут в очном формате, будут соблюдены все требования безопасности.

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https://ria.ru/20240801/vyplata-1963505893.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков