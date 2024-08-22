https://ria.ru/20240822/shkoly-1967875553.html

Школы в девяти муниципалитетах Курской области переведут на дистант

Школы в девяти муниципалитетах Курской области переведут на дистант - РИА Новости, 22.08.2024

Школы в девяти муниципалитетах Курской области переведут на дистант

Школы в девяти муниципалитетах Курской области будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:41

2024-08-22T18:41

2024-08-22T18:45

общество

курская область

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

льгов

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Школы в девяти муниципалитетах Курской области будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."На заседании оперативного штаба приняли решение об организации образовательного процесса на территории региона... Школы девяти муниципальных образований будут переведены на дистанционный формат. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнется в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР", - написал Смирнов в Telegram-канале.Он добавил, что в шести районах области будет организован смешанный, очно-дистанционный, формат. В остальных муниципалитетах занятия будут проходить в очном формате. При этом родители могут написать заявление о переводе ребенка на дистант."Дети из приграничных районов, которые остались на территории нашей области, будут зачислены в школы области. Почти 3,5 тысячи курских школьников сегодня находятся в других регионах. Министерство образования и науки Курской области организовало работу с субъектами РФ, чтобы детей временно зачислили в школы по месту пребывания", - подчеркнул врио главы области.По словам Смирнова, организации среднего профессионального образования и высшие учебные заведения решение о формате проведения занятий будут принимать самостоятельно. Детские сады продолжают работу в режиме свободного посещения.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html

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общество, курская область, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, льгов