Школы в девяти муниципалитетах Курской области переведут на дистант
Смирнов: Школы в 9муниципалитетах Курской области переведут на дистант
Ученик во время онлайн занятий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Школы в девяти муниципалитетах Курской области будут переведены на дистанционный формат обучения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"На заседании оперативного штаба приняли решение об организации образовательного процесса на территории региона... Школы девяти муниципальных образований будут переведены на дистанционный формат. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнется в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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Он добавил, что в шести районах области будет организован смешанный, очно-дистанционный, формат. В остальных муниципалитетах занятия будут проходить в очном формате. При этом родители могут написать заявление о переводе ребенка на дистант.
"Дети из приграничных районов, которые остались на территории нашей области, будут зачислены в школы области. Почти 3,5 тысячи курских школьников сегодня находятся в других регионах. Министерство образования и науки Курской области организовало работу с субъектами РФ, чтобы детей временно зачислили в школы по месту пребывания", - подчеркнул врио главы области.
По словам Смирнова, организации среднего профессионального образования и высшие учебные заведения решение о формате проведения занятий будут принимать самостоятельно. Детские сады продолжают работу в режиме свободного посещения.
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