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В белгородских школах установят дополнительные защитные сооружения - РИА Новости, 22.08.2024
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В белгородских школах установят дополнительные защитные сооружения
В белгородских школах установят дополнительные защитные сооружения - РИА Новости, 22.08.2024
В белгородских школах установят дополнительные защитные сооружения
В Белгородской области устанавливаются дополнительные защитные сооружения на территории образовательных учреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:02
2024-08-22T15:02
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Белгородской области устанавливаются дополнительные защитные сооружения на территории образовательных учреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянских областях в режиме видеоконференции. "Например, строительство новых укрытий и увеличение защиты в рамках антитеррора и укрытия бетонные ставим и на детских площадках и спортивных, и перед входом в школе, там где нет подвалов формируем зоны, которые позволяют спрятаться от осколков, пленку на окна, которая удерживает осколки, и, безусловно, оказание первой медицинской помощи, и поведение в сложных ситуациях, связанных с обстрелами", - сказал он. Гладков добавил, что в новом учебном году у родителя учащегося ребенка в школе будет возможность выбора дистанционного или очного образования.
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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Безопасность
В белгородских школах установят дополнительные защитные сооружения

Гладков: в белгородских школах устанавливают дополнительные защитные сооружения

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Белгородской области устанавливаются дополнительные защитные сооружения на территории образовательных учреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянских областях в режиме видеоконференции.
"Например, строительство новых укрытий и увеличение защиты в рамках антитеррора и укрытия бетонные ставим и на детских площадках и спортивных, и перед входом в школе, там где нет подвалов формируем зоны, которые позволяют спрятаться от осколков, пленку на окна, которая удерживает осколки, и, безусловно, оказание первой медицинской помощи, и поведение в сложных ситуациях, связанных с обстрелами", - сказал он.
Гладков добавил, что в новом учебном году у родителя учащегося ребенка в школе будет возможность выбора дистанционного или очного образования.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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