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Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты - РИА Новости, 22.08.2024
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Шоубиз
 
22:47 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/shaman-1967913171.html
Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты
Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты - РИА Новости, 22.08.2024
Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты, передает РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:47
2024-08-22T22:47
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит в четверг в центре столицы. "В Книге рекордов России очень много рекордов, связанных с государственным флагом… Сегодня на ваших глазах был установлен новый рекорд. Итак, рекорд - наибольшая непрерывная продолжительность пения одной ноты при исполнении песни на русском языке в рамках концерта установлен Ярославом Дроновым с результатом 29 секунд. Рекорд официально зафиксирован", - сказал на сцене, вручая награду артисту, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
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Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты в 29 секунд

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПраздничный концерт SHAMAN "ПОБЕДА!" в честь Дня Государственного флага РФ
Праздничный концерт SHAMAN ПОБЕДА! в честь Дня Государственного флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Праздничный концерт SHAMAN "ПОБЕДА!" в честь Дня Государственного флага РФ
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит в четверг в центре столицы.
"В Книге рекордов России очень много рекордов, связанных с государственным флагом… Сегодня на ваших глазах был установлен новый рекорд. Итак, рекорд - наибольшая непрерывная продолжительность пения одной ноты при исполнении песни на русском языке в рамках концерта установлен Ярославом Дроновым с результатом 29 секунд. Рекорд официально зафиксирован", - сказал на сцене, вручая награду артисту, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
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