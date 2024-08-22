https://ria.ru/20240822/shaman-1967913171.html

Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты - РИА Новости, 22.08.2024

Shaman установил рекорд по продолжительности пения одной ноты

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты, передает РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:47

2024-08-22T22:47

2024-08-22T22:47

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта на Красной площади установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Shaman в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" проходит в четверг в центре столицы. "В Книге рекордов России очень много рекордов, связанных с государственным флагом… Сегодня на ваших глазах был установлен новый рекорд. Итак, рекорд - наибольшая непрерывная продолжительность пения одной ноты при исполнении песни на русском языке в рамках концерта установлен Ярославом Дроновым с результатом 29 секунд. Рекорд официально зафиксирован", - сказал на сцене, вручая награду артисту, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html

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