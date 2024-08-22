https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:31
2024-08-22T14:31
2024-08-22T14:39
шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
музей победы
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". У Музея Победы военнослужащие развернули российский флаг, который хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений". Площадь этого флага составляет более одной тысячи квадратных метров. Shaman исполнил такие треки, как "Моя Россия" и "Я русский".
https://ria.ru/20240822/flag-1967258184.html
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россия, shaman (ярослав дронов) , музей победы, общество
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музей Победы, Общество
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Shaman спел на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России