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Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
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Шоубиз
 
14:31 22.08.2024 (обновлено: 14:39 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:31
2024-08-22T14:39
шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
музей победы
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". У Музея Победы военнослужащие развернули российский флаг, который хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений". Площадь этого флага составляет более одной тысячи квадратных метров. Shaman исполнил такие треки, как "Моя Россия" и "Я русский".
https://ria.ru/20240822/flag-1967258184.html
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россия, shaman (ярослав дронов) , музей победы, общество
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музей Победы, Общество
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России

Shaman спел на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России

© МуZей Победы/TelegramShaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© МуZей Победы/Telegram
Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
У Музея Победы военнослужащие развернули российский флаг, который хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений". Площадь этого флага составляет более одной тысячи квадратных метров.
Shaman исполнил такие треки, как "Моя Россия" и "Я русский".
Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
День Государственного флага России
Вчера, 01:46
 
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