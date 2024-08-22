https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html

Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России

Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024

Shaman выступил на Поклонной горе в честь Дня государственного флага России

Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:31

2024-08-22T14:31

2024-08-22T14:39

шоубиз

россия

shaman (ярослав дронов)

музей победы

общество

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский певец Shaman выступил перед Музеем Победы на Поклонной горе в четверг, передает корреспондент РИА Новости. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". У Музея Победы военнослужащие развернули российский флаг, который хранится в фондах музея и занесен в российскую "Книгу рекордов и достижений". Площадь этого флага составляет более одной тысячи квадратных метров. Shaman исполнил такие треки, как "Моя Россия" и "Я русский".

https://ria.ru/20240822/flag-1967258184.html

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2024

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россия, shaman (ярослав дронов) , музей победы, общество