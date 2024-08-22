Рейтинг@Mail.ru
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/shakhty-1967876919.html
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие - РИА Новости, 22.08.2024
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие
Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
николай шульгинов
абакан
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967876073_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_fbbd9bfbccdc53c07cd048cd40c9ef5c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие, сказал советник главы Хакасии, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов. В среду он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице республики – Абакане. Снижение доли угля в энергобалансе не означает снижение его потребления, отметил Шульгинов, уточнив, что это второй после нефти источник энергии. Сейчас в мире потребляют примерно 8,5 миллиарда тонн угля, добавил он. "Ни за год, ни за 30 лет заменить такой объем нечем. Причем в мире потребность в энергии только растет, стабилизировалась она только в самых развитых странах. Так что потребность в угле есть как в мире, так и в России, и качественный хакасский уголь еще долго будет востребован", – сказал Шульгинов. По мере расширения Восточного полигона РЖД проблемы с вывозом угля будут решаться, поэтому и отрасль в Хакасии продолжит развитие, уверен он. "Наша задача сделать так, чтобы будущее Хакасии, как и будущее ваших семей, зависело не только от одного угля. Поэтому сейчас много планов и по развитию промышленности, и по развитию туризма, и по развитию других отраслей. Хакасия – богатый ресурсами, очень красивый и самобытный регион, и, конечно, никаких сомнений в ее будущем нет", – подчеркнул советник главы Хакасии.
https://ria.ru/20240821/sotsproekt-1967580665.html
абакан
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967876073_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_120795f5ec5667fc0a1e019c47e94b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай шульгинов, абакан, республика хакасия
Николай Шульгинов, Абакан, Республика Хакасия

Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие

© Фото : Алексей Майшев// пресс-служба СУЭКНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей Майшев// пресс-служба СУЭК
Николай Шульгинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие, сказал советник главы Хакасии, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.
В среду он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице республики – Абакане.
Снижение доли угля в энергобалансе не означает снижение его потребления, отметил Шульгинов, уточнив, что это второй после нефти источник энергии. Сейчас в мире потребляют примерно 8,5 миллиарда тонн угля, добавил он.
"Ни за год, ни за 30 лет заменить такой объем нечем. Причем в мире потребность в энергии только растет, стабилизировалась она только в самых развитых странах. Так что потребность в угле есть как в мире, так и в России, и качественный хакасский уголь еще долго будет востребован", – сказал Шульгинов.
По мере расширения Восточного полигона РЖД проблемы с вывозом угля будут решаться, поэтому и отрасль в Хакасии продолжит развитие, уверен он.
"Наша задача сделать так, чтобы будущее Хакасии, как и будущее ваших семей, зависело не только от одного угля. Поэтому сейчас много планов и по развитию промышленности, и по развитию туризма, и по развитию других отраслей. Хакасия – богатый ресурсами, очень красивый и самобытный регион, и, конечно, никаких сомнений в ее будущем нет", – подчеркнул советник главы Хакасии.
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Главный соцпроект СГК в Хакасии — обеспечить надежность теплоснабжения
21 августа, 15:41
 
Николай ШульгиновАбаканРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала