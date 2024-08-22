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Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие - РИА Новости, 22.08.2024
Шульгинов: угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие
Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
2024-08-22T18:48
николай шульгинов
абакан
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие, сказал советник главы Хакасии, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов. В среду он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице республики – Абакане. Снижение доли угля в энергобалансе не означает снижение его потребления, отметил Шульгинов, уточнив, что это второй после нефти источник энергии. Сейчас в мире потребляют примерно 8,5 миллиарда тонн угля, добавил он. "Ни за год, ни за 30 лет заменить такой объем нечем. Причем в мире потребность в энергии только растет, стабилизировалась она только в самых развитых странах. Так что потребность в угле есть как в мире, так и в России, и качественный хакасский уголь еще долго будет востребован", – сказал Шульгинов. По мере расширения Восточного полигона РЖД проблемы с вывозом угля будут решаться, поэтому и отрасль в Хакасии продолжит развитие, уверен он. "Наша задача сделать так, чтобы будущее Хакасии, как и будущее ваших семей, зависело не только от одного угля. Поэтому сейчас много планов и по развитию промышленности, и по развитию туризма, и по развитию других отраслей. Хакасия – богатый ресурсами, очень красивый и самобытный регион, и, конечно, никаких сомнений в ее будущем нет", – подчеркнул советник главы Хакасии.
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абакан
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николай шульгинов, абакан, республика хакасия
Николай Шульгинов, Абакан, Республика Хакасия
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Потребность в угле как в стране, так и в мире сохраняется – качественный хакасский уголь еще долго будет востребован и угольная отрасль в Хакасии продолжит развитие, сказал советник главы Хакасии, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов.
В среду он принял участие в торжественном мероприятии в рамках празднования Дня шахтера в столице республики – Абакане.
Снижение доли угля в энергобалансе не означает снижение его потребления, отметил Шульгинов, уточнив, что это второй после нефти источник энергии. Сейчас в мире потребляют примерно 8,5 миллиарда тонн угля, добавил он.
"Ни за год, ни за 30 лет заменить такой объем нечем. Причем в мире потребность в энергии только растет, стабилизировалась она только в самых развитых странах. Так что потребность в угле есть как в мире, так и в России, и качественный хакасский уголь еще долго будет востребован", – сказал Шульгинов.
По мере расширения Восточного полигона РЖД проблемы с вывозом угля будут решаться, поэтому и отрасль в Хакасии продолжит развитие, уверен он.
"Наша задача сделать так, чтобы будущее Хакасии, как и будущее ваших семей, зависело не только от одного угля. Поэтому сейчас много планов и по развитию промышленности, и по развитию туризма, и по развитию других отраслей. Хакасия – богатый ресурсами, очень красивый и самобытный регион, и, конечно, никаких сомнений в ее будущем нет", – подчеркнул советник главы Хакасии.