https://ria.ru/20240822/shadaev-1967713196.html

Шадаев призвал россиян помочь пострадавшим жителям в Курской области

Шадаев призвал россиян помочь пострадавшим жителям в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Шадаев призвал россиян помочь пострадавшим жителям в Курской области

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев призвал россиян помочь пострадавшим жителям в Курской области через цифровые платформы Ozon и "Авито" и заявил о своей... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:43

2024-08-22T09:43

2024-08-22T12:31

общество

технологии

курская область

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максут шадаев

дмитрий григоренко

авито

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев призвал россиян помочь пострадавшим жителям в Курской области через цифровые платформы Ozon и "Авито" и заявил о своей уверенности, что скоро к акции присоединятся и другие компании. "Вчера две ведущие платформы, наши флагманы - "Озон" и "Авито" совместно с "Госуслугами" запустили у себя сервисы помощи пострадавшим жителям Курской области… Уверен, что скоро к акции присоединятся и другие компании. Ребята, большая просьба ко всем, у кого есть возможность - помочь. Это может сделать каждый", - написал он в сообщении в Telegram-канале IT-отрасли "MIT МЫ ИТ". Шадаев напомнил, что "Авито" разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. В свою очередь Ozon начислил всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого. Шадаев поблагодарил цифровые платформы за оперативную помощь. "Люди были вынуждены срочно покинуть свое жилье, взяв с собой минимум личных вещей и денег. Сегодня многие семьи находятся в пунктах временного размещения, где, конечно, обеспечиваются всем необходимым. Однако дополнительная поддержка и помощь им точно не помешают", - добавил он. В среду в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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общество, технологии, курская область, россия, максут шадаев, дмитрий григоренко, авито, ozon, массачусетский технологический институт