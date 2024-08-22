https://ria.ru/20240822/seredyuk-1967766836.html
Середюк: за 100 дней в должности состоялись встречи с 15 тысячами человек
Середюк: за 100 дней в должности состоялись встречи с 15 тысячами человек - РИА Новости, 22.08.2024
Середюк: за 100 дней в должности состоялись встречи с 15 тысячами человек
За 100 дней в должности врио губернатора Кемеровской области состоялись встречи с 15 тысячами жителей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:50
2024-08-22T12:50
2024-08-22T12:50
кемеровская область
сибирская угольная энергетическая компания
илья середюк
сергей цивилев
ленинск-кузнецкий
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Ленинск-Кузнецкий, 22 авг - РИА Новости. За 100 дней в должности врио губернатора Кемеровской области состоялись встречи с 15 тысячами жителей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности губернатора региона Илья Середюк. Заявление прозвучало в рамках празднования Дня шахтера на шахте имени С. М. Кирова Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). "За это время я проехал по дорогам 16 тысяч километров, побывал на многих предприятиях почти во всех муниципальных образованиях, встречался с производителями, стейкхолдерами, узнал проблемы и пожелания людей", - сообщил Середюк. Врио губернатора подчеркнул, что программы развития, начатые предыдущим губернатором Сергеем Цивилевым до перехода на федеральный уровень, будут продолжены. Илья Середюк был назначен врио губернатора Кузбасса взамен ставшего министром энергетики прежнего главы региона Сергея Цивилева.
https://ria.ru/20240822/seredyuk-1967754862.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, илья середюк, сергей цивилев, ленинск-кузнецкий
Кемеровская область, Сибирская угольная энергетическая компания, Илья Середюк, Сергей Цивилев, Ленинск-Кузнецкий