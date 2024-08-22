https://ria.ru/20240822/seredyuk-1967754862.html

Середюк: западные компании испытывали в Кузбассе новое оборудование

Середюк: западные компании испытывали в Кузбассе новое оборудование - РИА Новости, 22.08.2024

Середюк: западные компании испытывали в Кузбассе новое оборудование

Западные компании использовали Кузбасс для испытания оборудования, рассказал РИА Новости врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:18

2024-08-22T12:18

2024-08-22T12:18

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

илья середюк

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Ленинск-Кузнецкий, 22 авг - РИА Новости. Западные компании использовали Кузбасс для испытания оборудования, рассказал РИА Новости врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. "Западные компании использовали Кузбасс как испытательный полигон, тестировали новое оборудование на угольных предприятиях региона, специалисты западных компаний жили здесь, дотягивали "технологии", - заявил Середюк. Тем не менее, по словам врио губернатора, это не помешало западным компаниям предпринять недружественные и недобросовестные действия. "Ни одно угольное предприятие не остановилось", - подчеркнул Середюк. В настоящее время, по словам врио губернатора, нагрузка предприятий угольной отрасли составляет 200% от предыдущих объемов, а средняя зарплата работников угольной отрасли составляет 100 тысяч рублей. "Развивается производство оборудования в России, Республики Беларусь. Большой интерес проявляют производители из Китая", - рассказал Середюк.

https://ria.ru/20240710/goskompanii-1958819234.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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Артем Смирнов

кемеровская область, ленинск-кузнецкий, илья середюк