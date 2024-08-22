https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html

В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России

В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России - РИА Новости, 22.08.2024

В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России

Введенные администрацией президента США Джо Байдена санкции и ограничения в отношении России не смогли повлиять на политику президента Российской Федерации... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:30

2024-08-22T22:30

2024-08-22T22:30

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Введенные администрацией президента США Джо Байдена санкции и ограничения в отношении России не смогли повлиять на политику президента Российской Федерации Владимира Путина, и не привели к банкротству РФ, заявил на вопрос РИА Новости бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел. "За последние два года... мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет", - сообщил он журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс. Харрел также признал, что американской администрации не удалось сделать Россию банкротом за счет санкционного давления. Он отметил, и меры меры экспортного контроля по ограничению доступа американских товаров и технологий в РФ при администрации Байдена работали медленно. Тем не менее, Харелл выразил уверенность, что антироссийские санкции работают и "абсолютно" стоили того, чтобы их вводить, в том числе, за счет присоединения к ним "Большой семерки" (G7) и ряда других государств. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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россия, сша, чикаго, джо байден, g7, в мире, владимир путин