В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России
Экс-советник Белого дома Харрел: санкции не привели к банкротству РФ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Введенные администрацией президента США Джо Байдена санкции и ограничения в отношении России не смогли повлиять на политику президента Российской Федерации Владимира Путина, и не привели к банкротству РФ, заявил на вопрос РИА Новости бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел.
"За последние два года... мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет", - сообщил он журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс.
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Харрел также признал, что американской администрации не удалось сделать Россию банкротом за счет санкционного давления. Он отметил, и меры меры экспортного контроля по ограничению доступа американских товаров и технологий в РФ при администрации Байдена работали медленно.
Тем не менее, Харелл выразил уверенность, что антироссийские санкции работают и "абсолютно" стоили того, чтобы их вводить, в том числе, за счет присоединения к ним "Большой семерки" (G7) и ряда других государств.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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