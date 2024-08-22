https://ria.ru/20240822/sandu-1967846199.html
Санду подала документы на выборы президента Молдавии
Санду подала документы на выборы президента Молдавии - РИА Новости, 22.08.2024
Санду подала документы на выборы президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в четверг подала документы в центризбирком республики, чтобы баллотироваться на должность главы государства на второй срок,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:56
2024-08-22T16:56
2024-08-22T16:56
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молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг подала документы в центризбирком республики, чтобы баллотироваться на должность главы государства на второй срок, предает корреспондент РИА Новости. В среду Центральная избирательная комиссия Молдавии начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции. Инициативные группы должны собрать от 15 000 до 25 000 подписей, распределенных по как минимум половине административных единиц страны. Эти подписи необходимо подать в ЦИК до 20 сентября. Также в среду правящая партия "Действие и солидарность" заявила, что намерена поддержать Санду на президентских выборах. В четверг была сформирована инициативная группа, которая будет собирать подписи в поддержку кандидатуры Санду. Президент лично подала документы в ЦИК. "Я воодушевлена и настроена оптимистично. Я рада, что есть люди, которые верят в нашу способность изменить ситуацию к лучшему. Это люди, которые хотят работать для Молдавии. И я уверена в том, что мы добьемся успеха", - сказала Санду после подачи документов в центризбирком. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Санду подала документы на выборы президента Молдавии
Санду подала документы в ЦИК Молдавии, чтобы баллотироваться на второй срок
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг подала документы в центризбирком республики, чтобы баллотироваться на должность главы государства на второй срок, предает корреспондент РИА Новости.
В среду Центральная избирательная комиссия Молдавии начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции. Инициативные группы должны собрать от 15 000 до 25 000 подписей, распределенных по как минимум половине административных единиц страны. Эти подписи необходимо подать в ЦИК до 20 сентября.
Также в среду правящая партия "Действие и солидарность" заявила, что намерена поддержать Санду на президентских выборах. В четверг была сформирована инициативная группа, которая будет собирать подписи в поддержку кандидатуры Санду. Президент лично подала документы в ЦИК.
"Я воодушевлена и настроена оптимистично. Я рада, что есть люди, которые верят в нашу способность изменить ситуацию к лучшему. Это люди, которые хотят работать для Молдавии. И я уверена в том, что мы добьемся успеха", - сказала Санду после подачи документов в центризбирком.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.