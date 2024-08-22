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Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево - РИА Новости, 22.08.2024
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12:15 22.08.2024 (обновлено: 13:50 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/samolet-1967753934.html
Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево
Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево - РИА Новости, 22.08.2024
Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево
Самолет сообщением Хабаровск -Шереметьево благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:15
2024-08-22T13:50
хабаровск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет сообщением Хабаровск -Шереметьево благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево было потушено подручными средствами. Подчеркивалось, что возгорание произошло на одном из кресел в салоне, оно было обесточено."Самолет сообщением Хабаровск-Шереметьево благополучно приземлился, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.В Telegram-канале "Аэрофлота" отмечается, что инцидент с незначительным задымлением под одним из пассажирских кресел произошел на завершающем этапе выполнения рейса SU1719 Хабаровск - Москва."Посадка воздушного судна в пункте назначения выполнена в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры покинули воздушное судно в обычном порядке", - добавили в авиакомпании.
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хабаровск, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия
Хабаровск, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Россия
Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево

Самолет из Хабаровска, где произошло возгорание, благополучно сел в Шереметьево

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет сообщением Хабаровск -Шереметьево благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево было потушено подручными средствами. Подчеркивалось, что возгорание произошло на одном из кресел в салоне, оно было обесточено.
"Самолет сообщением Хабаровск-Шереметьево благополучно приземлился, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В Telegram-канале "Аэрофлота" отмечается, что инцидент с незначительным задымлением под одним из пассажирских кресел произошел на завершающем этапе выполнения рейса SU1719 Хабаровск - Москва.
"Посадка воздушного судна в пункте назначения выполнена в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры покинули воздушное судно в обычном порядке", - добавили в авиакомпании.
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
13 августа, 12:56
 
ХабаровскШереметьево (аэропорт)ПроисшествияРоссия
 
 
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