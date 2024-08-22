https://ria.ru/20240822/samolet-1967753934.html

Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево

Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево - РИА Новости, 22.08.2024

Самолет из Хабаровска, в котором был пожар, благополучно сел в Шереметьево

Самолет сообщением Хабаровск -Шереметьево благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:15

2024-08-22T12:15

2024-08-22T13:50

хабаровск

шереметьево (аэропорт)

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет сообщением Хабаровск -Шереметьево благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево было потушено подручными средствами. Подчеркивалось, что возгорание произошло на одном из кресел в салоне, оно было обесточено."Самолет сообщением Хабаровск-Шереметьево благополучно приземлился, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.В Telegram-канале "Аэрофлота" отмечается, что инцидент с незначительным задымлением под одним из пассажирских кресел произошел на завершающем этапе выполнения рейса SU1719 Хабаровск - Москва."Посадка воздушного судна в пункте назначения выполнена в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры покинули воздушное судно в обычном порядке", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html

хабаровск

россия

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хабаровск, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия