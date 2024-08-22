https://ria.ru/20240822/samolet-1967752345.html

В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар

В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар - РИА Новости, 22.08.2024

В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар

Задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево потушено подручными средствами, борт готовится к посадке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:08

2024-08-22T12:08

2024-08-22T12:10

происшествия

хабаровск

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево потушено подручными средствами, борт готовится к посадке, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Задымление произошло на борту самолета, следующего из Хабаровска в московский аэропорт "Шереметьево", оно потушено подручными средствами", - сказал собеседник агентства.По его словам, возгорание произошло на одном из кресел в салоне, сейчас оно обесточено. Борт готовится к посадке.

https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html

хабаровск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, шереметьево (аэропорт)