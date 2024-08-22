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В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар - РИА Новости, 22.08.2024
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12:08 22.08.2024 (обновлено: 12:10 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/samolet-1967752345.html
В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар
В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар - РИА Новости, 22.08.2024
В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар
Задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево потушено подручными средствами, борт готовится к посадке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:10
происшествия
хабаровск
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево потушено подручными средствами, борт готовится к посадке, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Задымление произошло на борту самолета, следующего из Хабаровска в московский аэропорт "Шереметьево", оно потушено подручными средствами", - сказал собеседник агентства.По его словам, возгорание произошло на одном из кресел в салоне, сейчас оно обесточено. Борт готовится к посадке.
https://ria.ru/20240813/samolet-1965900292.html
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происшествия, хабаровск, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Хабаровск, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где был пожар

В Шереметьево готовится к посадке самолет из Хабаровска, где в салоне был пожар

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСамолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задымление в салоне самолета рейсом Хабаровск-Шереметьево потушено подручными средствами, борт готовится к посадке, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Задымление произошло на борту самолета, следующего из Хабаровска в московский аэропорт "Шереметьево", оно потушено подручными средствами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание произошло на одном из кресел в салоне, сейчас оно обесточено. Борт готовится к посадке.
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Датчик задымления сработал в багажном отсеке самолета Тамбов – Петербург
13 августа, 12:56
 
ПроисшествияХабаровскШереметьево (аэропорт)
 
 
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