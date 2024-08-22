https://ria.ru/20240822/sakhalin-1967819405.html

Красников: научные разработки Сахалина имеют международное значение

Красников: научные разработки Сахалина имеют международное значение - РИА Новости, 22.08.2024

Красников: научные разработки Сахалина имеют международное значение

Президент РАН Геннадий Красников в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск высоко оценил научный потенциал региона и отметил, что некоторые исследования имеют... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

сахалинская область

сахалин

южно-сахалинск

геннадий красников

валерий лимаренко

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент РАН Геннадий Красников в ходе рабочей поездки в Южно-Сахалинск высоко оценил научный потенциал региона и отметил, что некоторые исследования имеют мировое значение, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы, губернатор Валерий Лимаренко представил главе Российской академии наук научные проекты по развитию новой энергетики и беспилотных авиасистем. "Мы видим сегодняшний курс на технологическую независимость нашей страны. Наука развивается ускоренными темпами, и в этой связи приобретают большое значение новые подходы. Такие, как водородная энергетика и беспилотная авиация, которыми целенаправленно занимаются на Сахалине. То, что я сегодня увидел, – это действительно достойный уровень. И не только по меркам нашей страны. Некоторые разработки достойны выйти на международный уровень", – цитирует пресс-служба правительства Красникова. Президент РАН осмотрел первый в России водородный полигон, который развернулся на базе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ). На площадке разместились системы для производства и хранения водорода, заправочный комплекс, транспорт на водородном топливе. С помощью водорода будут решать вопросы энергоснабжения отдаленных сел, труднодоступных вышек связи, техники МЧС. Несколько комплектов оборудования уже уехали в села Новиково Корсаковского района и Огоньки Анивского района, а также на Курильские острова. Новейшие технологии апробируют в островном регионе, а самые эффективные разработки будут распространяться по Дальнему Востоку и всей России. Губернатор рассказал гостю, что развитие Сахалинской области тесно связано с развитием науки. "Одна из основ экономики нашего региона – это добыча нефти и газа. Иностранные компании несколько лет назад вышли из проектов, забрав с собой научную базу, но мы выстояли против санкций, инженерную часть уже заменили, теперь преобразуем научную. Мы разрабатываем новейшие лаборатории на базе технопарков, привлекаем лучшие кадры. Совместно с Московским физико-техническим институтом мы запустили водородный полигон. Уверен, что ученые, которые будут работать у нас, напишут не одну диссертацию. И, конечно же, мы нацелены на развитие беспилотных систем, в том числе и морских", – отметил Лимаренко. В СКБ САМИ сейчас модернизируют цеха для компаний, которые будут заниматься проектированием и сборкой БПЛА. На островах дроны уже несколько лет следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между лечебными учреждениями. В настоящее время на Сахалине создается новая для России отрасль – беспилотная авиация. Островной регион стал одной из восьми площадок для научно-производственного центра по развитию этой отрасли в России. По информации властей региона, научные разработки затрагивают и морские беспилотники, которые будут применяться в том числе для защиты шельфовых проектов "Газпрома". Первая демонстрация морских беспилотников состоялась на озере Тунайча во время мощного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который состоялся на Сахалине в июле. В ближайшее время пройдут испытания в заливе Анива. Красников посетил также филиал ботанического сада-института ДВО РАН в Южно-Сахалинске. Здесь произрастают 1805 видов и 17,5 тысячи образцов растений. По инициативе Лимаренко ботанический сад открыт для жителей и гостей Южно-Сахалинска. В результате научное учреждение превратилось в современное общественное пространство для семейного отдыха: здесь обновили входную группу и ограждение, обустроили деревянные дорожки и мосты, установили беседки, лавочки и систему освещения. В ближайшее время на зданиях отремонтируют фасады и крыши, увеличат озеро и благоустроят территорию вокруг. Появится детская игровая площадка и клеверное поле с декорациями. Для троп общей протяженностью 3 километра сделают художественную подсветку. Одна из троп свяжет ботанический сад со спорткомплексом "Горный воздух". Президент РАН поблагодарил губернатора за поддержку научных исследований и развитие высшего образования и заверил, что Академия наук готова вместе с регионом продолжать эту работу.

https://ria.ru/20240821/forum-1967470518.html

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Артем Смирнов

сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, геннадий красников, валерий лимаренко, российская академия наук