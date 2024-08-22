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Украинские неонацисты творят на курской земле геноцид, заявили в РВИО - РИА Новости, 22.08.2024
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13:53 22.08.2024 (обновлено: 14:17 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rvio-1967786749.html
Украинские неонацисты творят на курской земле геноцид, заявили в РВИО
Украинские неонацисты творят на курской земле геноцид, заявили в РВИО - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские неонацисты творят на курской земле геноцид, заявили в РВИО
Украинские неонацисты сейчас творят на курской земле геноцид так же, как это делали гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:53
2024-08-22T14:17
россия
курская область
сталинград
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
российское военно-историческое общество (рвио)
курская аэс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты сейчас творят на курской земле геноцид так же, как это делали гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "То, что сегодня творят украинские неонацисты на курской земле, - оно, по сути дела, есть повторение, продолжение того, что творили гитлеровские захватчики в 1943 году", - сказал Мягков на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в канун 81-й годовщины окончания Курской битвы. "Срезать" курский выступ было вызовом для Гитлера, попыткой реванша за разгром войск вермахта под Сталинградом, отметил научный директор РВИО. Гитлер хотел добиться успеха в Курской битве, "он хотел свести войну к долгому противостоянию с тяжелыми потерями для нас", пояснил Мягков. "Что мы видим сегодня - курское направление тоже не давало покоя режиму Зеленского. У них была цель захватить нашу территорию, захватить Курскую АЭС", - отметил историк. Нынешние украинские неонацисты на курской земле столь же бесчеловечны по отношению к мирным гражданам, как и гитлеровцы, подчеркнул Мягков. "Мы видим сегодня вот этих нацистов украинских в эсэсовских касках, в эсэсовской форме, которые издеваются над нашими мирными жителями, над пенсионером. Расстреливают дома, расстреливают мирных жителей. Проводят, по сути дела, тот же самый геноцид, который проводили гитлеровцы на нашей территории. Именно геноцид. Геноцид был тогда, геноцид сегодня со стороны украинского неонацистского режима", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/chvk-1967692267.html
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россия, курская область, сталинград, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российское военно-историческое общество (рвио), курская аэс, происшествия
Россия, Курская область, Сталинград, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Российское военно-историческое общество (РВИО), Курская АЭС, Происшествия
Украинские неонацисты творят на курской земле геноцид, заявили в РВИО

РВИО: неонацисты ВСУ творят на курской земле геноцид так же, как гитлеровцы

© AP PhotoПоврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
Поврежденный памятник Владимиру Ленину в городе Суджа Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты сейчас творят на курской земле геноцид так же, как это делали гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
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"То, что сегодня творят украинские неонацисты на курской земле, - оно, по сути дела, есть повторение, продолжение того, что творили гитлеровские захватчики в 1943 году", - сказал Мягков на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в канун 81-й годовщины окончания Курской битвы.
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"Срезать" курский выступ было вызовом для Гитлера, попыткой реванша за разгром войск вермахта под Сталинградом, отметил научный директор РВИО. Гитлер хотел добиться успеха в Курской битве, "он хотел свести войну к долгому противостоянию с тяжелыми потерями для нас", пояснил Мягков.
"Что мы видим сегодня - курское направление тоже не давало покоя режиму Зеленского. У них была цель захватить нашу территорию, захватить Курскую АЭС", - отметил историк.
Нынешние украинские неонацисты на курской земле столь же бесчеловечны по отношению к мирным гражданам, как и гитлеровцы, подчеркнул Мягков.
"Мы видим сегодня вот этих нацистов украинских в эсэсовских касках, в эсэсовской форме, которые издеваются над нашими мирными жителями, над пенсионером. Расстреливают дома, расстреливают мирных жителей. Проводят, по сути дела, тот же самый геноцид, который проводили гитлеровцы на нашей территории. Именно геноцид. Геноцид был тогда, геноцид сегодня со стороны украинского неонацистского режима", - добавил он.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьСталинградВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Курская АЭСПроисшествия
 
 
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