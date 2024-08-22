Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра
МО: расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление живой силы ВСУ в Херсонской области
© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО "Град" артиллерийского соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области", — сказали в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели.
В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.
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