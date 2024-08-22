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Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра - РИА Новости, 22.08.2024

Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:02

2024-08-22T05:02

2024-08-22T09:25

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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО "Град" артиллерийского соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области", — сказали в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели. В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.

https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф