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Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 22.08.2024 (обновлено: 09:25 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rszo-1967690753.html
Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра
Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра - РИА Новости, 22.08.2024
Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра
Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:02
2024-08-22T09:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО "Град" артиллерийского соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области", — сказали в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели. В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.
https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

МО: расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление живой силы ВСУ в Херсонской области

© Минобороны РоссииРасчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Днепр уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Минобороны России
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы украинской армии в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из РСЗО по позициям ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО "Град" артиллерийского соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области", — сказали в оборонном ведомстве.
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Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели.
В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские расчеты группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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