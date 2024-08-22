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Закон Рады даст возможность репрессировать связанных с УПЦ, заявили в РПЦ
Закон Рады даст возможность репрессировать связанных с УПЦ, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
Закон Рады даст возможность репрессировать связанных с УПЦ, заявили в РПЦ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), даст... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:11
2024-08-22T14:11
2024-08-22T14:11
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), даст возможность киевскому режиму целенаправленно осуществлять репрессии в отношении групп лиц, связанных с ней. "Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской православной церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Закон Рады даст возможность репрессировать связанных с УПЦ, заявили в РПЦ
Синод РПЦ: запрет УПЦ позволит Киеву целенаправленно осуществлять репрессии