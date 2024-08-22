https://ria.ru/20240822/rpts-1967764651.html
В РПЦ назвали ситуацию с запретом УПЦ на Украине охотой на ведьм
В РПЦ назвали ситуацию с запретом УПЦ на Украине охотой на ведьм - РИА Новости, 22.08.2024
В РПЦ назвали ситуацию с запретом УПЦ на Украине охотой на ведьм
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал "охотой на ведьм" ситуацию с запретом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:43
2024-08-22T12:43
2024-08-22T13:23
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал "охотой на ведьм" ситуацию с запретом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, заявив, что религиоведческая экспертиза там будет фальсифицироваться."20 августа 2024 года Верховной радой Украины принят во втором чтении законопроект "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", позволяющий запретить в судебном порядке деятельность любых религиозных общин на территории Украины в том случае, если они "аффилированы" с какими-либо религиозными организациями в России. Для соответствующего решения суда будет достаточно заключения "религиоведческой экспертизы", которая в условиях "охоты на ведьм" может быть и будет фальсифицироваться", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви.Как ранее уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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украина, русская православная церковь, верховная рада украины, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ назвали ситуацию с запретом УПЦ на Украине охотой на ведьм
В РПЦ заявил, что религиоведческая экспертиза на Украине будет фальсифицирована