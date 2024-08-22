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Синод РПЦ раскритиковал закон, позволяющий запретить УПЦ
Синод РПЦ раскритиковал закон, позволяющий запретить УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
Синод РПЦ раскритиковал закон, позволяющий запретить УПЦ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что принятый на Украине закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:26
2024-08-22T12:26
2024-08-22T12:53
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что принятый на Украине закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), несовместим с верховенством права."Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства. Закон выделяет критерии, которые позволяют установить группу лиц, связанную признаком принадлежности к Украинской православной церкви, и целенаправленно осуществлять в отношении них политические репрессии", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви.
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русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь
Синод РПЦ раскритиковал закон, позволяющий запретить УПЦ
Синод РПЦ: закон о запрете УПЦ несовместим с верховенством права