https://ria.ru/20240822/rozysk-1967866197.html

Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск

Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск - РИА Новости, 22.08.2024

Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск

Заочно арестованный в РФ по обвинению в террористическом акте украинский националист Иван Пилипчук объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:10

2024-08-22T18:10

2024-08-22T18:22

россия

москва

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно арестованный в РФ по обвинению в террористическом акте украинский националист Иван Пилипчук объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. В четверг Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме. "Пилипчук Иван Иванович, 02.02.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240814/arest-1966059955.html

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россия, москва, происшествия