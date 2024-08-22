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Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск - РИА Новости, 22.08.2024
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18:10 22.08.2024 (обновлено: 18:22 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rozysk-1967866197.html
Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск
Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск - РИА Новости, 22.08.2024
Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск
Заочно арестованный в РФ по обвинению в террористическом акте украинский националист Иван Пилипчук объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:10
2024-08-22T18:22
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно арестованный в РФ по обвинению в террористическом акте украинский националист Иван Пилипчук объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. В четверг Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме. "Пилипчук Иван Иванович, 02.02.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Заочно арестованного в России украинского националиста объявили в розыск

МВД объявило в розыск заочно арестованного украинского националиста Пилипчука

© Фото : соцсетиИван Пилипчук
Иван Пилипчук - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Иван Пилипчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно арестованный в РФ по обвинению в террористическом акте украинский националист Иван Пилипчук объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
В четверг Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Ивана Пилипчука
Ориентировка на розыск Ивана Пилипчука - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© МВД России
Ориентировка на розыск Ивана Пилипчука
"Пилипчук Иван Иванович, 02.02.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.
Александр Белов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Москве заочно арестовали националиста Поткина
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* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
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