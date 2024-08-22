https://ria.ru/20240822/rossija-1967736080.html

Росрыболовство оценило объем вылова минтая в России

Росрыболовство оценило объем вылова минтая в России - РИА Новости, 22.08.2024

Росрыболовство оценило объем вылова минтая в России

Объем вылова минтая в России по данным на 19 августа составил 1,53 миллиона тонн, это почти половина от общего объема добытых биоресурсов, следует из материалов РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:16

2024-08-22T11:16

2024-08-22T11:17

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цены на нефть

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дмитрий патрушев

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объем вылова минтая в России по данным на 19 августа составил 1,53 миллиона тонн, это почти половина от общего объема добытых биоресурсов, следует из материалов Росрыболовства, которые есть у РИА Новости. Отмечается, что в России растет производство рыбы и морепродуктов. Так, вылов мойвы составил 527 тысяч тонн, сельди - 325 тысяч тонн, трески - 267 тысяч тонн, лосося - 192 тысячи тонн, иваси – 154 тысячи тонн. Пикшу выловили в объеме 41 тысячи тонн. Вылов камбалы составил 69 тысяч тонн, окуня - 44 тысячи тонн, кильки – 20 тысяч тонн, а шпрота – 35 тысяч тонн. В свою очередь вылов кальмара в России составил 62 тысячи тонн, краба - 50 тысяч тонн, креветки – 20 тысяч тонн. В целом вылов, по данным на 19 августа, уже превысил 3,3 миллиона тонн. Как заявил в среду в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, объем вылова у российских рыбаков в 2024 году немного ниже прошлогоднего, однако его достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

https://ria.ru/20240822/rossija-1967709952.html

https://ria.ru/20240322/ryba-1934727630.html

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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий патрушев