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Специалисты "Росатома" разработают проектную документацию на ИЖСР - РИА Новости, 22.08.2024
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Наука
 
03:11 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rosatom-1967685428.html
Специалисты "Росатома" разработают проектную документацию на ИЖСР
Специалисты "Росатома" разработают проектную документацию на ИЖСР - РИА Новости, 22.08.2024
Специалисты "Росатома" разработают проектную документацию на ИЖСР
Специалисты российской атомной отрасли планируют в нынешнем году начать разработку проектной документации на будущий исследовательский жидкосолевой ядерный... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:11
2024-08-22T03:11
наука
железногорск
красноярский край
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
горно-химический комбинат
наука
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли планируют в нынешнем году начать разработку проектной документации на будущий исследовательский жидкосолевой ядерный реактор (ИЖСР), необходимый для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, и потому важный с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики. Об этом сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов госкорпорации "Росатом" Василий Тинин. "Накопленные на сегодня результаты исследований уже позволяют начать проектирование, продолжая исследовательские работы. В этом году планируется начать разработку проектной документации", - сказал Тинин в интервью газете "Вестник ГХК", корпоративному изданию предприятия "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края), где будет построен реактор. Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике. Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности системы обращения с ОЯТ предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов (америция, нептуния, кюрия) - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ОЯТ. Исследовательский жидко-солевой реактор будет служить для отработки технологий утилизации минорных актинидов. По словам Тинина, с точки зрения "сжигания" минорных актинидов жидкосолевые реакторы гораздо эффективнее реакторов на быстрый нейтронах с натриевым и свинцовым теплоносителями. "Развитие этой технологии позволит разработать с десяток направлений науки: новые материалы, технологии, оборудование, которые можно будет применять в целом в нашей отрасли. Поэтому четко идем по плану, доказывая осуществимость этого процесса, и начинаем проектирование и строительство ИЖСР, который будет размещен на ГХК", - отметил Тинин. "Как инженер и радиохимик скажу, что ничего невозможного нет точно. Что топливную соль для ИЖСР можно создать, мы уже продемонстрировали. Включив туда плутоний, доказали его растворимость. Но там еще тысячи перспективных направлений", - добавил он. Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов.
https://ria.ru/20240821/bangladesh-1967559145.html
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железногорск , красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", горно-химический комбинат, наука
Наука, Железногорск , Красноярский край, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Горно-химический комбинат, Наука
Специалисты "Росатома" разработают проектную документацию на ИЖСР

"Росатом" скоро начнет разработку проектной документации по реактору-"мусорщику"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли планируют в нынешнем году начать разработку проектной документации на будущий исследовательский жидкосолевой ядерный реактор (ИЖСР), необходимый для отработки технологий "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, и потому важный с точки зрения повышения экологической безопасности атомной энергетики.
Об этом сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов госкорпорации "Росатом" Василий Тинин.
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"Накопленные на сегодня результаты исследований уже позволяют начать проектирование, продолжая исследовательские работы. В этом году планируется начать разработку проектной документации", - сказал Тинин в интервью газете "Вестник ГХК", корпоративному изданию предприятия "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск Красноярского края), где будет построен реактор.
Переработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которую надо решать для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, атомная энергетика, не решив эту проблему, не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка отработавшего ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, направленный на выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) из ОЯТ и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике.
Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности системы обращения с ОЯТ предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов (америция, нептуния, кюрия) - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ОЯТ. Исследовательский жидко-солевой реактор будет служить для отработки технологий утилизации минорных актинидов.
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По словам Тинина, с точки зрения "сжигания" минорных актинидов жидкосолевые реакторы гораздо эффективнее реакторов на быстрый нейтронах с натриевым и свинцовым теплоносителями.
"Развитие этой технологии позволит разработать с десяток направлений науки: новые материалы, технологии, оборудование, которые можно будет применять в целом в нашей отрасли. Поэтому четко идем по плану, доказывая осуществимость этого процесса, и начинаем проектирование и строительство ИЖСР, который будет размещен на ГХК", - отметил Тинин. "Как инженер и радиохимик скажу, что ничего невозможного нет точно. Что топливную соль для ИЖСР можно создать, мы уже продемонстрировали. Включив туда плутоний, доказали его растворимость. Но там еще тысячи перспективных направлений", - добавил он.
Жидкосолевые реакторы, относящиеся к ядерным энергетическим системам IV поколения, работают на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов.
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