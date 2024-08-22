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Рогов рассказал, сколько иностранных ЧВК воевали на стороне ВСУ
Рогов рассказал, сколько иностранных ЧВК воевали на стороне ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Рогов рассказал, сколько иностранных ЧВК воевали на стороне ВСУ
Не менее 6-7 иностранных частных военных компаний были задействованы на стороне ВСУ за годы проведения спецоперации, заявил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Не менее 6-7 иностранных частных военных компаний были задействованы на стороне ВСУ за годы проведения спецоперации, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По имеющимся оперативным данным, на стороне ВСУ воевало не менее 6-7 иностранных ЧВК. Помимо американских, также присутствовали польские и британские. К примеру, через польские ЧВК часто легализовались наемники со всего мира", - сказал Рогов РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group 20 августа разместила в соцсети фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
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В мире, Технологии, Россия, Курская область, Украина, Владимир Рогов, Facebook, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, сколько иностранных ЧВК воевали на стороне ВСУ
Рогов: на стороне ВСУ с начала СВО были 6-7 иностранных частных военных компаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Не менее 6-7 иностранных частных военных компаний были задействованы на стороне ВСУ за годы проведения спецоперации, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"По имеющимся оперативным данным, на стороне ВСУ воевало не менее 6-7 иностранных ЧВК. Помимо американских, также присутствовали польские и британские. К примеру, через польские ЧВК часто легализовались наемники со всего мира", - сказал Рогов РИА Новости.
Американская частная военная компания Forward Observation Group 20 августа разместила в соцсети фотографию своих бойцов, участвующих в нападении на Курскую область. На изображении трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина.
Согласно постам на странице Forward Observation Group, ЧВК уже два года находится на Украине. Первая публикация компании, связанная с их действиями в стране, датирована 26 февраля 2022 года. ЧВК, боевики которой участвуют в нападении на Курскую область, где погибли мирные жители, 21 августа отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет СБУ.
В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.