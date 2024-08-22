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При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток

При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток - РИА Новости, 22.08.2024

При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток

Украинские войска нанесли удар по селу Васильевка в Херсонской области, пострадал ребенок, он получил три осколочные ранения, сообщил главы администрации... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:13

2024-08-22T16:13

2024-08-22T16:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Васильевка в Херсонской области, пострадал ребенок, он получил три осколочные ранения, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Армию нацистского клоуна особенно лихорадит в дни наших праздников. Обстреляли Васильевку. Шесть прилетов. Обрыв высоковольтной линии электропередач. Но главное - ранен ребенок 15 лет. Три осколочных проникновения. Один осколок мальчик вытащил сам. Остальные извлекут в больнице, приехала скорая", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, села Васильевка и Софиевка остались без электричества и интернета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия