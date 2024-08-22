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При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 22.08.2024 (обновлено: 16:52 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/rebenok-1967833022.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток
При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток - РИА Новости, 22.08.2024
При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток
Украинские войска нанесли удар по селу Васильевка в Херсонской области, пострадал ребенок, он получил три осколочные ранения, сообщил главы администрации... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:13
2024-08-22T16:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Васильевка в Херсонской области, пострадал ребенок, он получил три осколочные ранения, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Армию нацистского клоуна особенно лихорадит в дни наших праздников. Обстреляли Васильевку. Шесть прилетов. Обрыв высоковольтной линии электропередач. Но главное - ранен ребенок 15 лет. Три осколочных проникновения. Один осколок мальчик вытащил сам. Остальные извлекут в больнице, приехала скорая", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, села Васильевка и Софиевка остались без электричества и интернета.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадал подросток

Филипчук: три осколка попали в подростка при ударе ВСУ по Херсонской области

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. 22 августа 2024
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия обстрела села Васильевка в Херсонской области. 22 августа 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Васильевка в Херсонской области, пострадал ребенок, он получил три осколочные ранения, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Армию нацистского клоуна особенно лихорадит в дни наших праздников. Обстреляли Васильевку. Шесть прилетов. Обрыв высоковольтной линии электропередач. Но главное - ранен ребенок 15 лет. Три осколочных проникновения. Один осколок мальчик вытащил сам. Остальные извлекут в больнице, приехала скорая", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, села Васильевка и Софиевка остались без электричества и интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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