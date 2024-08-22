https://ria.ru/20240822/razvedka-1967905348.html

В Белоруссии зафиксировали шесть случаев разведки квадрокоптеров ВСУ

В Белоруссии зафиксировали шесть случаев разведки квадрокоптеров ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Белоруссии зафиксировали шесть случаев разведки квадрокоптеров ВСУ

Белоруссия в августе зафиксировала шесть случаев разведки своей территории со стороны вооруженных сил Украины с помощью малоразмерных летательных средств типа... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:42

2024-08-22T21:42

2024-08-22T21:42

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МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Белоруссия в августе зафиксировала шесть случаев разведки своей территории со стороны вооруженных сил Украины с помощью малоразмерных летательных средств типа квадрокоптера, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. "Какую разведдеятельность ведут вооруженные силы Украины на юге (Белоруссии – ред.) по отношению к нам – мы тоже видим и фиксируем. На постоянно основе ведется разведка нашей территории малоразмерными летательными средствами типа квадрокоптера. Если в прошлом месяце было зафиксировано около 10 таких нарушений, то в этом месяце мы уже зафиксировали около шести", - сказал Вольфович, чей комментарий показал телеканал ОНТ. Госсекретарь также сообщил, что "сегодня оперативно-стратегическая группировка вооруженных сил Украины "Север" насчитывает около 120 тысяч военнослужащих". "Мы на систематической основе отслеживаем, анализируем обстановку (в районе границы Белоруссии и Украины - ред.)", - добавил он. В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что на границе с Украиной "пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси". В конце июля глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что с украинской стороны "продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов". Согласно комментарию Вольфовича, который показал телеканал "Беларусь 1", непосредственно численность украинской группировки усиления прикрытия границы с Белорусский составляет свыше 17 тысяч человек. Речь о трех оперативных направлениях – киевском, ровенском и черниговском. Он также назвал систематическим нарушение белорусского воздушного пространства украинскими малоразмерными летательными средствами.

https://ria.ru/20240822/gruppirovki-1967871816.html

https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html

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в мире, белоруссия, украина, александр вольфович, александр лукашенко