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В Ростовской области загорелась сухая трава

В Ростовской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 22.08.2024

В Ростовской области загорелась сухая трава

Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:03

2024-08-22T15:03

2024-08-22T15:03

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "СНТ Рыбник/окраина Каратево. Загорелась сухая растительность 1,5 тысячи метров по фронту", - сказал он. На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 32 человека личного состава.

https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html

ростовская область

россия

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2024

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происшествия, ростовская область, россия