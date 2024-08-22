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В Ростовской области загорелась сухая трава
В Ростовской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростовской области загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:03
2024-08-22T15:03
2024-08-22T15:03
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "СНТ Рыбник/окраина Каратево. Загорелась сухая растительность 1,5 тысячи метров по фронту", - сказал он. На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 32 человека личного состава.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелась сухая трава
В Ростовской области на окраине хутора Каратаево загорелась сухая растительность