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В Ростовской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 22.08.2024
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В Ростовской области загорелась сухая трава
В Ростовской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростовской области загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:03
2024-08-22T15:03
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "СНТ Рыбник/окраина Каратево. Загорелась сухая растительность 1,5 тысячи метров по фронту", - сказал он. На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 32 человека личного состава.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелась сухая трава

В Ростовской области на окраине хутора Каратаево загорелась сухая растительность

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в районе садового некоммерческого товарищества на окраине хутора Каратаево Ростовской области, линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"СНТ Рыбник/окраина Каратево. Загорелась сухая растительность 1,5 тысячи метров по фронту", - сказал он.
На месте работают восемь пожарных автоцистерн, 32 человека личного состава.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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