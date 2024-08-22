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Закон о запрете УПЦ нацелен углубить религиозный раскол, заявил Лукашевич - РИА Новости, 22.08.2024
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Религия
 
16:32 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/raskol-1967839440.html
Закон о запрете УПЦ нацелен углубить религиозный раскол, заявил Лукашевич
Закон о запрете УПЦ нацелен углубить религиозный раскол, заявил Лукашевич - РИА Новости, 22.08.2024
Закон о запрете УПЦ нацелен углубить религиозный раскол, заявил Лукашевич
Одобрение акта, позволяющего запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), нацелено на углубление религиозного раскола, заявил РИА Новости постпред России... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:32
2024-08-22T16:32
религия
украина
россия
александр лукашевич
обсе
верховная рада украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Одобрение акта, позволяющего запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), нацелено на углубление религиозного раскола, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности с,вязанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Одобрение парламентом страны данного дискриминационного акта идет в русле многолетних целенаправленных усилий киевской хунты и ее западных кураторов по углублению религиозного раскола, грубому попранию права на свободу вероисповедания", - отметил Лукашевич. Дипломат добавил, что в этом же ряду - репрессии и преследования. "В том числе уголовные, прихожан и священников, уродливые медийные кампании по очернению священнослужителей и верующих УПЦ, осквернение радикалами православных святынь, насильственные захваты неонацистами и раскольниками храмов и приходов Украинской православной церкви", - уточнил дипломат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
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украина, россия, александр лукашевич, обсе, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Закон о запрете УПЦ нацелен углубить религиозный раскол, заявил Лукашевич

Лукашевич назвал углубление религиозного раскола целью закона о запрете УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Одобрение акта, позволяющего запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), нацелено на углубление религиозного раскола, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности с,вязанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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"Одобрение парламентом страны данного дискриминационного акта идет в русле многолетних целенаправленных усилий киевской хунты и ее западных кураторов по углублению религиозного раскола, грубому попранию права на свободу вероисповедания", - отметил Лукашевич.
Дипломат добавил, что в этом же ряду - репрессии и преследования.
"В том числе уголовные, прихожан и священников, уродливые медийные кампании по очернению священнослужителей и верующих УПЦ, осквернение радикалами православных святынь, насильственные захваты неонацистами и раскольниками храмов и приходов Украинской православной церкви", - уточнил дипломат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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