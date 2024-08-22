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Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет - РИА Новости, 22.08.2024
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00:08 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/rakety-1967676999.html
Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет
Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет - РИА Новости, 22.08.2024
Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет
В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:08
2024-08-22T00:08
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что администрация президента США Джо Байдена открыта для поставок Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако окончательное решение еще не принято. "Не думаю, что у нас будет комментарий по этому поводу", – сказал представитель совета нацбезопасности. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках дальнобойных ракет Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что администрация президента США Джо Байдена открыта для поставок Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако окончательное решение еще не принято.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
Вчера, 08:00
"Не думаю, что у нас будет комментарий по этому поводу", – сказал представитель совета нацбезопасности.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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