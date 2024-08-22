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Подполье рассказало о крылатой ракете в Сумской области

Подполье рассказало о крылатой ракете в Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024

Подполье рассказало о крылатой ракете в Сумской области

Крылатую ракету, выпущенную с запада на восток, заметили в Сумской области Украины на фоне новостей о передаче крылатых ракет Киеву от США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:27

2024-08-22T21:27

2024-08-22T21:27

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Крылатую ракету, выпущенную с запада на восток, заметили в Сумской области Украины на фоне новостей о передаче крылатых ракет Киеву от США, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что администрация президента США Джо Байдена открыта для поставок Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако окончательное решение еще не принято. В совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности. По данным подполья, ракету заметили над населенным пунктом Ворожба Лебединского района Сумской области. "Через Ворожбу (Лебединскую) пролетела крылатая ракета с запада на восток, на высоте метров 100. Тип не знаем, но крылья видно было отчётливо. Двигатель реактивный, то есть не БПЛА это точно", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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