https://ria.ru/20240822/rabota-1967683279.html

Юрист рассказала о 4-дневной рабочей неделе в ноябре

Юрист рассказала о 4-дневной рабочей неделе в ноябре - РИА Новости, 22.08.2024

Юрист рассказала о 4-дневной рабочей неделе в ноябре

Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян с 5 по 8 ноября благодаря празднованию Дню народного единства в понедельник, 4 ноября, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T02:20

2024-08-22T02:20

2024-08-22T02:20

общество

россия

headhunter

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян с 5 по 8 ноября благодаря празднованию Дню народного единства в понедельник, 4 ноября, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова. "В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства - 3 и 4 ноября 2024 года. Неделя с 5 по 8 ноября 2024 г будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября", - сказала Владимирова. Она напомнила, что в соответствии со 153-й статьей Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Размеры оплаты за работу в такой день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. "По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - объяснила эксперт. День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

https://ria.ru/20240821/bezrabotnye-1599982658.html

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общество, россия, headhunter