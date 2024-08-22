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В Курской области сбили две ракеты, два беспилотника и три авиабомбы ВСУ

В Курской области сбили две ракеты, два беспилотника и три авиабомбы ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области сбили две ракеты, два беспилотника и три авиабомбы ВСУ

Две ракеты вооруженных сил Украины и два беспилотника самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:44

2024-08-22T18:44

2024-08-22T18:52

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Две ракеты вооруженных сил Украины и два беспилотника самолетного типа сбили над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня днем наши бойцы ПВО сбили две ракеты ВСУ и два БПЛА самолетного типа в небе Курской области. Кроме этого, уничтожено еще три управляемые авиационные бомбы противника в приграничных районах. Спасибо нашим защитникам", - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, алексей смирнов (политик)