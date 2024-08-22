https://ria.ru/20240822/pvo-1967776747.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 22.08.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:25

2024-08-22T13:25

2024-08-22T13:33

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф