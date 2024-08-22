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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 22.08.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:25
2024-08-22T13:25
2024-08-22T13:33
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области