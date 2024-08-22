https://ria.ru/20240822/pvo-1967700545.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 беспилотников ВСУ

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила и перехватила 28 беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:55

2024-08-22T07:55

2024-08-22T08:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила и перехватила 28 беспилотников над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 28 БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями, уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины