https://ria.ru/20240822/pvo-1967699657.html

В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ

В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ

Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алескей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:45

2024-08-22T07:45

2024-08-22T07:47

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алескей Смирнов в Telegram-канале."Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, безопасность, россия