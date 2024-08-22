https://ria.ru/20240822/pvo-1967699657.html
В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ
В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ
Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алескей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:45
2024-08-22T07:45
2024-08-22T07:47
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Алескей Смирнов в Telegram-канале."Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа уничтожены ночью в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия
В Курской области уничтожили две ракеты и беспилотник ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области уничтожили две ракеты и БПЛА ВСУ