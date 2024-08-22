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В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 22.08.2024
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:27
2024-08-22T07:27
2024-08-22T07:32
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации области.
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безопасность, волгоградская область, россия, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Россия, Андрей Бочаров
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников
Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области