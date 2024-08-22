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В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 22.08.2024 (обновлено: 05:54 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pvo-1967693717.html
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:47
2024-08-22T05:54
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
василий голубев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет, добавил Голубев.Ранее дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

Голубев: силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА", — написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет, добавил Голубев.
Ранее дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВасилий Голубев
 
 
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