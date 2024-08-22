https://ria.ru/20240822/pvo-1967693717.html

В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ

Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:47

2024-08-22T05:47

2024-08-22T05:54

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет, добавил Голубев.Ранее дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, василий голубев