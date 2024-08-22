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В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:47
2024-08-22T05:47
2024-08-22T05:54
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области, предварительно, пострадавших повреждений нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет, добавил Голубев.Ранее дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.
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В Ростовской области силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Голубев: силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области