https://ria.ru/20240822/putin-1967885022.html

Путин указом обновил положение о ФСВТС

Путин указом обновил положение о ФСВТС - РИА Новости, 22.08.2024

Путин указом обновил положение о ФСВТС

Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:26

2024-08-22T19:26

2024-08-22T19:35

политика

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в прямое подчинение главе государства, ФСВТС займется выработкой госполитики по военно-техническому сотрудничеству РФ.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в положение о ФСВТС. Согласно этим изменениям, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять "функции о выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".Путин 11 мая нынешнего года подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". В соответствии с этим указом ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ и подчинена напрямую президенту.

https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965876787.html

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политика, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин