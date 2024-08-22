https://ria.ru/20240822/putin-1967885022.html
Путин указом обновил положение о ФСВТС
Путин указом обновил положение о ФСВТС - РИА Новости, 22.08.2024
Путин указом обновил положение о ФСВТС
Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:26
2024-08-22T19:26
2024-08-22T19:35
политика
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в прямое подчинение главе государства, ФСВТС займется выработкой госполитики по военно-техническому сотрудничеству РФ.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в положение о ФСВТС. Согласно этим изменениям, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять "функции о выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".Путин 11 мая нынешнего года подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". В соответствии с этим указом ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ и подчинена напрямую президенту.
https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965876787.html
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политика, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин
Политика, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Владимир Путин
Путин указом обновил положение о ФСВТС
Путин указом обновил положение о ФСВТС после ее перехода в подчинение президенту
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в прямое подчинение главе государства, ФСВТС займется выработкой госполитики по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в положение о ФСВТС. Согласно этим изменениям, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять "функции о выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".
Путин 11 мая нынешнего года подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". В соответствии с этим указом ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ и подчинена напрямую президенту.