https://ria.ru/20240822/putin-1967855931.html

Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле

Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле - РИА Новости, 22.08.2024

Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле

Президент России Владимир Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в 2024 году в Ярославле, соответствующее распоряжение размещено на сайте РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:36

2024-08-22T17:36

2024-08-22T17:36

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ярославль

ярославская область

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести форум профориентации "ПроеКТОриЯ" в 2024 году в Ярославле, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести в 2024 году в Ярославле Всероссийской форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" (далее - Форум) и на его площадке отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", - говорится в документе. Администрации президента, правительству РФ и правительству Ярославской области поручено обеспечить организацию и проведение форума, кабмину также поручено обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятия. "Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в Форуме", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917229444.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946635048.html

россия

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россия, ярославль, ярославская область, владимир путин, общество