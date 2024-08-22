https://ria.ru/20240822/putin-1967830547.html

Путин поручил держать на контроле средства на компенсации по соцгазификации

Путин поручил держать на контроле средства на компенсации по соцгазификации - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поручил держать на контроле средства на компенсации по соцгазификации

Президент России Владимир на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку держать на контроле освоение средств на компенсации... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:07

2024-08-22T16:07

2024-08-22T16:16

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

александр новак

россия

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку держать на контроле освоение средств на компенсации гражданам в рамках социальной газификации. Ранее глава государства спросил вице-премьера, сколько в этом году уже освоено средств для компенсации гражданам в рамках социальной газификации. "Я не случайно это спросил. У нас уже август заканчивается, да? В последние дни, чтобы не было, как часто это бывает, идет освоение любой ценой, ритмично нужно наладить работу ... Я вас прошу просто держать на контроле", - заявил Путин, обращаясь к Новаку.

https://ria.ru/20240717/gazifikatsiya-1960144521.html

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр новак, россия, общество