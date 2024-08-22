https://ria.ru/20240822/putin-1967830158.html
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов - РИА Новости, 22.08.2024
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:06
2024-08-22T16:06
2024-08-22T16:06
общество
россия
краснодарский край
саратовская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бесчетниковой Галине Витальевне, Костромская область", Картавцевой Дине Анатольевне, Брянская область", - следует из указа президента о награждении государственными наградами. Орденом "Родительская слава" награждены Ирина Ляшенко из Краснодарского края, а также Андрей и Юлия Садовые из Саратовской области. Кроме того, десять человек получили медали ордена "Родительская слава": Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.
https://ria.ru/20240304/vyplaty-1931093199.html
россия
краснодарский край
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, краснодарский край, саратовская область, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Саратовская область, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
Путин наградил многодетные семьи орденами "Родительская слава"