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Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов - РИА Новости, 22.08.2024
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16:06 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967830158.html
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов - РИА Новости, 22.08.2024
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов
Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:06
2024-08-22T16:06
общество
россия
краснодарский край
саратовская область
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бесчетниковой Галине Витальевне, Костромская область", Картавцевой Дине Анатольевне, Брянская область", - следует из указа президента о награждении государственными наградами. Орденом "Родительская слава" награждены Ирина Ляшенко из Краснодарского края, а также Андрей и Юлия Садовые из Саратовской области. Кроме того, десять человек получили медали ордена "Родительская слава": Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.
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общество, россия, краснодарский край, саратовская область, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Саратовская область, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов

Путин наградил многодетные семьи орденами "Родительская слава"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава".
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бесчетниковой Галине Витальевне, Костромская область", Картавцевой Дине Анатольевне, Брянская область", - следует из указа президента о награждении государственными наградами.
Орденом "Родительская слава" награждены Ирина Ляшенко из Краснодарского края, а также Андрей и Юлия Садовые из Саратовской области.
Кроме того, десять человек получили медали ордена "Родительская слава": Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.
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ОбществоРоссияКраснодарский крайСаратовская областьВладимир Путин
 
 
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