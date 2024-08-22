https://ria.ru/20240822/putin-1967830158.html

Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов

Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов - РИА Новости, 22.08.2024

Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов

Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:06

2024-08-22T16:06

2024-08-22T16:06

общество

россия

краснодарский край

саратовская область

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами "Родительская слава". "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бесчетниковой Галине Витальевне, Костромская область", Картавцевой Дине Анатольевне, Брянская область", - следует из указа президента о награждении государственными наградами. Орденом "Родительская слава" награждены Ирина Ляшенко из Краснодарского края, а также Андрей и Юлия Садовые из Саратовской области. Кроме того, десять человек получили медали ордена "Родительская слава": Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.

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россия

краснодарский край

саратовская область

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общество, россия, краснодарский край, саратовская область, владимир путин