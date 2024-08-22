https://ria.ru/20240822/putin-1967820587.html

Путин призвал не упускать из внимания вопросы детского здравоохранения

Путин призвал не упускать из внимания вопросы детского здравоохранения - РИА Новости, 22.08.2024

Путин призвал не упускать из внимания вопросы детского здравоохранения

Вопросы детского здравоохранения никогда не должны исчезать из поля зрения федеральных властей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:33

2024-08-22T15:33

2024-08-22T15:33

россия

владимир путин

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вопросы детского здравоохранения никогда не должны исчезать из поля зрения федеральных властей, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому прошу вас (главу министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко - ред), конечно, все делать для того, чтобы вопросы детского здравоохранения у нас были на самом важном месте и чтобы никогда не исчезали они из нашего поля зрения, из под нашего внимания", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240702/obrazovanie-1956866809.html

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россия, владимир путин, михаил мурашко, общество