https://ria.ru/20240822/putin-1967819947.html
Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта"
Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта" - РИА Новости, 22.08.2024
Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта", из них двух посмертно, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:56
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общество
курская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта", из них двух посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в от удара ВСУ сотрудников, Военные следователи по факту гибели двух сотрудников ОНФ завели уголовное дело"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Геращенко Федора Александровича - заместителя руководителя регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Краснодарском крае; Ковалева Николая Степановича - активиста Общероссийского Народного Фронта (посмертно); Соколова Давида Валерьевича - активиста Общероссийского Народного Фронта (посмертно)", - говорится в документе.
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россия, общество, курская область, владимир путин, общероссийский народный фронт
Россия, Общество, Курская область, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин наградил орденом Мужества трех сотрудников "Народного фронта"
Путин указом наградил трех сотрудников ОНФ, из них двух посмертно