https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html

Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин

Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024

Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин

Россия под триколором на протяжении веков укрепляла свое могущество и защищала народ, как это делают сегодня бойцы в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия под триколором на протяжении веков укрепляла свое могущество и защищала народ, как это делают сегодня бойцы в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. "На протяжении веков под триколором наша страна укрепляла свое могущество, становилась великой мировой державой. Наши воины, наши герои Отечества столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину, наш народ, так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество. Это важнейший символ российской государственности", - сказал Путин. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html

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владимир путин, россия, общество