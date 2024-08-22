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Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967817045.html
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин
Россия под триколором на протяжении веков укрепляла свое могущество и защищала народ, как это делают сегодня бойцы в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:24
2024-08-22T15:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия под триколором на протяжении веков укрепляла свое могущество и защищала народ, как это делают сегодня бойцы в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. "На протяжении веков под триколором наша страна укрепляла свое могущество, становилась великой мировой державой. Наши воины, наши герои Отечества столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину, наш народ, так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество. Это важнейший символ российской государственности", - сказал Путин. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Россия под триколором веками укрепляла свое могущество, заявил Путин

Путин: Россия под триколором веками укрепляла свое могущество и защищала народ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия под триколором на протяжении веков укрепляла свое могущество и защищала народ, как это делают сегодня бойцы в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"На протяжении веков под триколором наша страна укрепляла свое могущество, становилась великой мировой державой. Наши воины, наши герои Отечества столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину, наш народ, так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет всё государство, всё общество. Это важнейший символ российской государственности", - сказал Путин.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
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