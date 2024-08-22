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Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967816311.html
Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью
Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024
Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью
Надо оперативно реагировать на все вопросы по приграничью, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:22
2024-08-22T15:22
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
брянская область
безопасность
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Надо оперативно реагировать на все вопросы по приграничью, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Будем с вами в контакте, в постоянном оперативном контакте поддерживать отношения. И при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают. Сейчас, конечно, прежде всего, в социальной сфере, для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи нуждаются с нашей стороны", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html
россия
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владимир путин, россия, брянская область, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Брянская область, Безопасность, Общество
Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью

Президент РФ Путин призвал оперативно реагировать на все вопросы по приграничью

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Надо оперативно реагировать на все вопросы по приграничью, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Будем с вами в контакте, в постоянном оперативном контакте поддерживать отношения. И при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают. Сейчас, конечно, прежде всего, в социальной сфере, для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи нуждаются с нашей стороны", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин потребовал наладить финансовое обеспечение подразделений теробороны
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБрянская областьБезопасностьОбщество
 
 
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