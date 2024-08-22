https://ria.ru/20240822/putin-1967816311.html

Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью

Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024

Путин призвал оперативно реагировать на вопросы по приграничью

Надо оперативно реагировать на все вопросы по приграничью, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:22

2024-08-22T15:22

2024-08-22T15:22

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

брянская область

безопасность

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Надо оперативно реагировать на все вопросы по приграничью, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Будем с вами в контакте, в постоянном оперативном контакте поддерживать отношения. И при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают. Сейчас, конечно, прежде всего, в социальной сфере, для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи нуждаются с нашей стороны", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240822/putin--1967815540.html

россия

брянская область

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владимир путин, россия, брянская область, безопасность, общество