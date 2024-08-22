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Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье
Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь, определить детей в безопасные места для учебы, помочь РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:08
2024-08-22T15:08
2024-08-22T15:08
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белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь, определить детей в безопасные места для учебы, помочь подготовиться к зиме. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "И помощь малому и среднему бизнесу оказать, безусловно: сотовую связь наладить, и там, где необходимо, оптоволокно помочь протянуть, детей определить в безопасные места для учебы на определенное время, помочь подготовиться к отопительному сезону, безусловно, и предусмотреть соответствующее финансирование", - сказал Путин в ходе совещания.
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общество, россия, украина, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Путин
Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье
Путин поручил помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь, определить детей в безопасные места для учебы, помочь подготовиться к зиме.
Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
"И помощь малому и среднему бизнесу оказать, безусловно: сотовую связь наладить, и там, где необходимо, оптоволокно помочь протянуть, детей определить в безопасные места для учебы на определенное время, помочь подготовиться к отопительному сезону, безусловно, и предусмотреть соответствующее финансирование", - сказал Путин в ходе совещания.