https://ria.ru/20240822/putin-1967812221.html

Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье

Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу в приграничье

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь, определить детей в безопасные места для учебы, помочь РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:08

2024-08-22T15:08

2024-08-22T15:08

общество

россия

украина

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно помочь малому бизнесу в приграничье, наладить сотовую связь, определить детей в безопасные места для учебы, помочь подготовиться к зиме. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "И помощь малому и среднему бизнесу оказать, безусловно: сотовую связь наладить, и там, где необходимо, оптоволокно помочь протянуть, детей определить в безопасные места для учебы на определенное время, помочь подготовиться к отопительному сезону, безусловно, и предусмотреть соответствующее финансирование", - сказал Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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украина

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общество, россия, украина, белгородская область, владимир путин