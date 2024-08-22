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МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 22.08.2024 (обновлено: 15:46 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html
МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин
МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2024
МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин
МАГАТЭ проинформировано о попытках ударов по Курской АЭС, обещали прислать специалистов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:07
2024-08-22T15:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
магатэ
курская аэс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МАГАТЭ проинформировано о попытках ударов по Курской АЭС, обещали прислать специалистов, заявил президент России Владимир Путин. "Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают прислать - и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации", - сказал Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Президент выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит данное обещание."Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал Путин, говоря об обещании МАГАТЭ прислать специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/magate-1967749188.html
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Путин: МАГАТЭ проинформировано о попытках ударов ВСУ по Курской АЭС
МАГАТЭ проинформировано о попытках Украины наносить удары по Курской АЭС, обещает прислать специалистов, рассказал Путин.
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, магатэ, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Курская АЭС
МАГАТЭ проинформировали о попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, заявил Путин

Путин: МАГАТЭ обещало прислать специалистов на Курскую АЭС после попыток ударов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. МАГАТЭ проинформировано о попытках ударов по Курской АЭС, обещали прислать специалистов, заявил президент России Владимир Путин.
"Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают прислать - и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации", - сказал Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Президент выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит данное обещание.
"Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал Путин, говоря об обещании МАГАТЭ прислать специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
МАГАТЭ подтвердило визит Гросси на Курскую АЭС на следующей неделе
Вчера, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМАГАТЭКурская АЭС
 
 
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