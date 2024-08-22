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Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putin-1967811031.html
Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье
Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье
Президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над финансированием... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:05
2024-08-22T15:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
денис мантуров
антон силуанов
украина
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над финансированием территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организацией учебного процесса для детей из приграничных регионов. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в частности, попросил Путина выделить дополнительные средства для прокладки оптоволокна в приграничье, чтобы улучшить качество связи, а также выделить 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. "Денис Валентинович, я в заключение еще дам вам слово по тем вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором Белгородской области, - это финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей, тех, кто отдыхали в отдельных регионах страны, определение детей вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону. Просто прикиньте это все. Потом, конечно, обязательно должен будет на эти, касающиеся его вопросы, ответить и министр финансов", - обратился Путин к представителям кабмина.
https://ria.ru/20240822/putin-1967805821.html
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владимир путин, денис мантуров, антон силуанов, украина, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Украина, Россия, Белгородская область, Безопасность
Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье

Путин поручил Мантурову продумать финансирование теробороны на приграничье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над финансированием территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организацией учебного процесса для детей из приграничных регионов.
Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в частности, попросил Путина выделить дополнительные средства для прокладки оптоволокна в приграничье, чтобы улучшить качество связи, а также выделить 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.
"Денис Валентинович, я в заключение еще дам вам слово по тем вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором Белгородской области, - это финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей, тех, кто отдыхали в отдельных регионах страны, определение детей вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону. Просто прикиньте это все. Потом, конечно, обязательно должен будет на эти, касающиеся его вопросы, ответить и министр финансов", - обратился Путин к представителям кабмина.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин поручил решать вопросы жизнеобеспечения Курской области автоматически
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДенис МантуровАнтон СилуановУкраинаРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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