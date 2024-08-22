https://ria.ru/20240822/putin-1967811031.html

Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье

Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поручил продумать финансирование теробороны на приграничье

Президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над финансированием... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:05

2024-08-22T15:05

специальная военная операция на украине

владимир путин

денис мантуров

антон силуанов

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россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над финансированием территориальной обороны, организации мобильных котельных, прокладки оптоволоконной связи и организацией учебного процесса для детей из приграничных регионов. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в частности, попросил Путина выделить дополнительные средства для прокладки оптоволокна в приграничье, чтобы улучшить качество связи, а также выделить 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. "Денис Валентинович, я в заключение еще дам вам слово по тем вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором Белгородской области, - это финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей, тех, кто отдыхали в отдельных регионах страны, определение детей вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону. Просто прикиньте это все. Потом, конечно, обязательно должен будет на эти, касающиеся его вопросы, ответить и министр финансов", - обратился Путин к представителям кабмина.

https://ria.ru/20240822/putin-1967805821.html

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владимир путин, денис мантуров, антон силуанов, украина, россия, белгородская область, безопасность