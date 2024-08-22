https://ria.ru/20240822/putin-1967796526.html
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году
Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:28
2024-08-22T14:28
2024-08-22T14:31
общество
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алексей смирнов (политик)
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владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году."И прошу Вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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общество, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , брянская область, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Брянская область, Владимир Путин
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году
Путин поручил врио губернатора Курской области Смирнову держать руку на пульсе