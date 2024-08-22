https://ria.ru/20240822/putin-1967796526.html

Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году

Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году

Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:28

2024-08-22T14:28

2024-08-22T14:31

общество

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

брянская область

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году."И прошу Вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240807/putin-1964677714.html

россия

курская область

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общество, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , брянская область, владимир путин