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Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году - РИА Новости, 22.08.2024
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14:28 22.08.2024 (обновлено: 14:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/putin-1967796526.html
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году
Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:28
2024-08-22T14:31
общество
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
брянская область
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году."И прошу Вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240807/putin-1964677714.html
россия
курская область
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общество, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , брянская область, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Брянская область, Владимир Путин
Путин поручил Смирнову держать руку на пульсе в подготовке к учебному году

Путин поручил врио губернатора Курской области Смирнову держать руку на пульсе

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Курской области Алексею Смирнову держать руку на пульсе в вопросе подготовки к учебному году.
«
"И прошу Вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин попросил Мантурова остаться для разговора после совещания
7 августа, 15:45
 
ОбществоРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Брянская областьВладимир Путин
 
 
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