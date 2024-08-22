https://ria.ru/20240822/putin-1967795298.html

Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области

Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать пострадавшим в регионе по 15 тысяч рублей в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:26

2024-08-22T14:26

2024-08-22T14:35

курская область

общество

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать пострадавшим в регионе по 15 тысяч рублей в автоматическом режиме."Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, общество, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин