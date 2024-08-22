https://ria.ru/20240822/putin-1967795298.html
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать пострадавшим в регионе по 15 тысяч рублей в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:26
2024-08-22T14:26
2024-08-22T14:35
курская область
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россия
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать пострадавшим в регионе по 15 тысяч рублей в автоматическом режиме."Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, общество, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин
Курская область, Общество, Россия, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин
Путин поддержал идею выплат 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области
Путин поддержал предложение Смирнова выплачивать пострадавшим по 15 тысяч рублей