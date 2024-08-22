https://ria.ru/20240822/putin-1967790737.html
Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция
Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2024
Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:27
2024-08-22T14:27
2024-08-22T14:27
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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Путин на совещании по приграничным регионам в режиме видеоконференции
Путин на совещании по приграничным регионам в режиме видеоконференции
2024-08-22T14:27
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
2024-08-22T14:27
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PT53M59S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах.