https://ria.ru/20240822/putin-1967790737.html

Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция

Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.08.2024

Совещание Путина по ситуации в приграничных регионах. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:27

2024-08-22T14:27

2024-08-22T14:27

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

россия

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2024

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Путин на совещании по приграничным регионам в режиме видеоконференции Путин на совещании по приграничным регионам в режиме видеоконференции 2024-08-22T14:27 true PT53M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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